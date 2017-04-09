Сборная Австралии победила команду США в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Ник Кириос: Мой теннис всегда был на высоком уровне, но теперь я борюсь за каждое очко

16-я ракетка мира Ник Кириос после поражения от швейцарца Роджера Федерера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами рассказал о том, в чем он прибавил в последнее время.