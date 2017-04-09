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Сборная Австралии победила команду США в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кириос одержал победу над американцем Сэмом Куэрри в четвертом матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:4.

Таким образом, сборная Австралии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, одержав победу в серии со счетом 3-1.

В полуфинале австралийцы сыграют с победителем матча между сборными Италии и Бельгии. 

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