Дмитрий Тарасов: Не надо судить меня по инстаграму, я не тусуюсь и не гуляю

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов призвал болельщиков не делать скоропалительные выводы о его образе жизни.

- Если бы мне что-то мешало, я бы, наверное, так не делал. И не надо судить меня по инстаграму! Я не провожу с ними каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп».



Помню ли то беззаботное время без смартфонов и инстаграмов» Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в 10 вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, СМС. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость, - заявил Тарасов.

Сегодня московский «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ростовом» в 22-м туре чемпионата России.