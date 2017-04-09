Левандовски сыграет против «Реала», несмотря на ушиб плеча
Лучший бомбардир чемпионата Германии-2016/17 Роберт Левандовски выйдет на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
В матче 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) Левандовски получил ушиб плеча. Он был заменен во втором тайме.
- Да, Роберт заработал синяк, но к среде проблем не будет, - заявил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.
В чемпионате Германии-2016/17 Левандовски забил уже 26 мячей. Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля на «Альянц Арене».
Матч
Бавария - Боруссия - 4:1 (2:1)
Голы
Рибери 4 (1:0). Левандовски 11 (2:0). Герреру 20 (2:1). Роббен 50 (3:1). Левандовски 68 (4:1 - пен.).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Лам, Мартинес (Хуммельс, 81), Алаба, Рибери (Коста, 74), Видаль, Алонсо, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 72)
Боруссия: Бюрки, Шмельцер, Герреру (Мерино, 70), Гинтер, Бартра, Папастатопулос, Пулишич, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Обамеянг, Дембеле (Мор, 59)
Предупреждения:
Левандовски, 23; Видаль, 63 - Пасслак, 36; Бартра, 45; Бюрки, 67
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
08 апреля 19:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция