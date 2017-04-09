Павел Яковлев: После ничьей с «Зенитом» остался неприятный осадок

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев расстроен тем, что его команда не сумела удержать победу в матче с «Зенитом» (1:1).

– Что больше преобладает после такой игры – разочарование оттого, что не удержали победу или радость оттого, что сыграли вничью с «Зенитом»?

– Больше разочарование. В концовке были три момента, когда могли забить и вырвать победу. Хотя надо отметить, что после удаления нам стало даже тяжелее. Все приходит с опытом, нужно было просто контролировать больше мяч. Но осадок конечно остался, что не увезли с Питера три очка. И еще хотелось бы отметить наших болельщиков, которых было сегодня много. Они молодцы, поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы их слышали, и хотелось бы, чтобы побольше их приезжало, мы их всегда рады видеть, - цитирует Яковлева официальный сайт «Анжи».

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1. На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина.