Павел Яковлев: После ничьей с «Зенитом» остался неприятный осадок
Нападающий «Анжи» Павел Яковлев расстроен тем, что его команда не сумела удержать победу в матче с «Зенитом» (1:1).
– Что больше преобладает после такой игры – разочарование оттого, что не удержали победу или радость оттого, что сыграли вничью с «Зенитом»?
– Больше разочарование. В концовке были три момента, когда могли забить и вырвать победу. Хотя надо отметить, что после удаления нам стало даже тяжелее. Все приходит с опытом, нужно было просто контролировать больше мяч. Но осадок конечно остался, что не увезли с Питера три очка. И еще хотелось бы отметить наших болельщиков, которых было сегодня много. Они молодцы, поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы их слышали, и хотелось бы, чтобы побольше их приезжало, мы их всегда рады видеть, - цитирует Яковлева официальный сайт «Анжи».
Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1. На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина.
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция