Хэмилтон выиграл «Гран-при Китая», Феттель - второй, Квят сошел с дистанции
Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем «Гран-при Китая-2017».
Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стартовал с поул-позишн и уверенно удержал лидерство. Он одержал 54-ю победу в карьере.
Вторым стал победитель гонки двухнедельной давности в Австралии Себастьян Феттель на «Феррари», третьим человеком на пьедестале оказался голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с мотором.
Следующий этап чемпионата мира пройдет 16 апреля в Бахрейне, а 30 апреля в Сочи состоится «Гран-при России».
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