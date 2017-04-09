Квят разочарован сходом с гонки на Гран-при Китая

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят разочарован тем, что ему пришлось сойти с гонки на Гран-при Китая из-за проблем с автомобилем.

На машине Квята возникли проблемы с мотором, и на 20-м круге ему пришлось сойти с дистанции. После 10 кругов гонки россиянин шел десятым.

«Разочаровывающий сход из-за технических проблем в очень многообещающей гонке», - написал Квят в твиттере.

Добавим, что британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при Китая.