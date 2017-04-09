Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нью-Джерси2 : 4Айлендерс
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Эвертон- : -Лестер Сити
Хоккей  Торонто5 : 3Питтсбург
Футбол  Краснодар- : -ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Квят разочарован сходом с гонки на Гран-при Китая

Источник:  Twitter.comКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят разочарован тем, что ему пришлось сойти с гонки на Гран-при Китая из-за проблем с автомобилем.

На машине Квята возникли проблемы с мотором, и на 20-м круге ему пришлось сойти с дистанции. После 10 кругов гонки россиянин шел десятым.  

«Разочаровывающий сход из-за технических проблем в очень многообещающей гонке», - написал Квят в твиттере.  

Добавим, что британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при Китая.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Квят сошел с дистанции на Гран-при Китая из-за проблем с моторомРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить Гран-при Китая.Даниил Квят: До 7-го места в квалификации мне не хватило совсем немногоРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Китая».Хэмилтон выиграл поул-позишн Гран-при Китая, Квят – девятыйТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Китая.Феттель выиграл третью практику Гран-при Китая, Квят – 15-йЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель показал лучший результат во время третьей практики Гран-при Китая на автодроме в Шанхае.Зачем Квяту пуленепробиваемый шлем? 10 фактов о шлемах гонщиков «Формулы-1»Зачем Квяту пуленепробиваемый шлем? 10 фактов о шлемах гонщиков «Формулы-1»В воскресенье на «Гран-при Китая» ожидается много обгонов. Рассказываем о детали экипировки, защищающей горячие головы в аварийных ситуацияхДаниил Квят: Прогноз погоды неустойчив, так что гонка может получиться захватывающейГонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги первого дня свободных заездов на Гран-при Китая в Шанхае.Даниил Квят: Мне нравится соревноваться в ШанхаеПилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от трассы в Шанхае, где пройдет второй этап чемпионата мира.Даниил Квят: Сочи Автодром – особенный трекПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, чего он ожидает от Гран-при России 2017 года.Франц Тост: Квят и Сайнс хорошо стартовали и продуктивно защищали свои позицииГлава «Торо Россо» Франц Тост подвел итоги первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии, который оба гонщика команды – Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший – завершили в очковой зоне.Чарли Уайтинг: Отложил старт гонки из-за маршала, отвечающего за сигнальную панель рядом КвятомГоночный директор ФИА Чарли Уайтинг назвал причику отложенного старта первой гонки нового сезона «Формулы-1».Даниил Квят: Нам понадобился дополнительный пит-стоп, а так могли бы бороться за седьмое местоРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии».Феттель выиграл «Гран-при Австралии», Хэмилтон - второй, Квят - 9-йНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем первого этапа чемпионата мира «Формулы-1» 2017 года.Даниил Квят: Сегодня команда «Торо Россо» сработала безупречноРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Австралии».Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Квят – девятыйТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Даниил Квят: Такое ощущение, что мы вернулись в школуПилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги двух свободных тренировок перед Гран-при Австралии в Мельбурне.Хэмилтон показал лучшее время и во второй практике перед Гран-при АвстралииТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам второй практики Гран-при Австралии в Мельбурне.Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Австралии», Квят – 12-йВ Мельбурне состоялась первая сессия свободных заездов в рамках первого этапа чемпионата мира «Формулы-1».Кто за звездой? Полный разгон чемпионата мира-2017Кто за звездой? Полный разгон чемпионата мира-2017Mercedes будет бороться за свой четвертый титул, но готовы ли ближайшие преследователи навязать бой лучшей команде последних лет?«Мечтаю однажды побороться за титул». Квят – о предстоящем сезоне«Мечтаю однажды побороться за титул». Квят – о предстоящем сезонеДаниил Квят готовится начать четвертый сезон в «Формуле-1», который должен стать определяющим в карьере россиянина.Даниил Квят: Никогда не был в такой форме перед стартом сезона, как сейчасПилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, чего ждет от первого этапа чемпионат мира Гран-при Австралии.
Формула-1
Хэмилтон выиграл «Гран-при Китая», Феттель - второй, Квят сошел с дистанции
Футбол
Левандовски сыграет против «Реала», несмотря на ушиб плеча
Футбол
Дмитрий Тарасов: Не надо судить меня по инстаграму, я не тусуюсь и не гуляю
Футбол
Геннадий Орлов: «Анжи» играл интереснее «Зенита»
все новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости