Серхио Рамос: Двери «Реала» открыты перед Гризманном
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хотел бы видеть в своей команде Антуана Гризманна.
- Он великолепный футболист, который ярко проявляет себя на протяжении
нескольких лет. Двери «Реала» перед такими игроками всегда открыты.
Что касается прошедшего матча, то лучшими игроками «Атлетико» были защитники и вратарь, этим все сказано, - заявил Рамос.
Напомним, 8 апреля «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Испании. Гол Гризманна на 85-й минуте позволил команде Диего Симеоне уйти от поражения.
Ранее сообщалось, что в услугах форварда сборной Франции заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Матч
Голы
Пепе 52 (1:0). Гризманн 85 (1:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Пепе (Начо, 68), Рамос, Марсело, Модрич, Бэйл (Васкес, 79), Кроос (Иско, 76), Каземиро, Бензема, Роналду
Атлетико: Облак, Годин, Хуанфран, Луис, Савич, Карраско (Хименес, 88), Габи, Коке, Сауль (Корреа, 63), Торрес (Парти, 77), Гризманн
Предупреждения:
Каземиро, 37; Карвахаль, 87 - Сауль, 50; Годин, 61; Коке, 88
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
08 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция