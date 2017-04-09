Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нью-Джерси2 : 4Айлендерс
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Эвертон- : -Лестер Сити
Хоккей  Торонто5 : 3Питтсбург
Футбол  Краснодар- : -ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Серхио Рамос: Двери «Реала» открыты перед Гризманном

Источник:  MarcaКомментарии

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хотел бы видеть в своей команде Антуана Гризманна. 

- Он великолепный футболист, который ярко проявляет себя на протяжении нескольких лет. Двери «Реала» перед такими игроками всегда открыты.

Что касается прошедшего матча, то лучшими игроками «Атлетико» были защитники и вратарь, этим все сказано, - заявил Рамос.

Напомним, 8 апреля «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Испании. Гол Гризманна на 85-й минуте позволил команде Диего Симеоне уйти от поражения.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда сборной Франции заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Матч

Реал - Атлетико - 1:1 (0:0)

Голы

Пепе 52 (1:0). Гризманн 85 (1:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Пепе (Начо, 68), Рамос, Марсело, Модрич, Бэйл (Васкес, 79), Кроос (Иско, 76), Каземиро, Бензема, Роналду

Атлетико: Облак, Годин, Хуанфран, Луис, Савич, Карраско (Хименес, 88), Габи, Коке, Сауль (Корреа, 63), Торрес (Парти, 77), Гризманн

Предупреждения:

Каземиро, 37; Карвахаль, 87 - Сауль, 50; Годин, 61; Коке, 88

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

08 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Левандовски сыграет против «Реала», несмотря на ушиб плечаЛучший бомбардир чемпионата Германии-2016/17 Роберт Левандовски выйдет на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Триумф украинского бокса, провал «Барсы» и поражение Петрова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Неймару грозит дисквалификация на матч с «Реалом» за саркастические аплодисменты в адрес судьиНападающий «Барселоны» Неймар может пропустить «эль-класико» из-за дисквалификации. Об этом сообщают испанские СМИ.Примера. 31-й тур. «Гранада» - «Валенсия», «Сельта» - «Эйбар» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Хавьер Маскерано: «Малага» хорошо настроилась на матч с «Барселоной»Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился впечатлениями после матча против «Малаги» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Луис Энрике: «Барселона» заслуживала победы в матче с «Малагой»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча с «Малагой» в 31-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Карло Анчелотти: Отличная победа! А теперь давайте сосредоточимся на Лиге чемпионовГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не скрывал эмоций после победы над дортмундской «Боруссией» (4:1) в туре чемпионата Германии.«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата Испании«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата ИспанииФутболисты «Барселоны» в гостях уступили «Малаге» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.Диего Симеоне: Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от его игрыГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).Зинедин Зидан: Мы разочарованы исходом матча против «Атлетико»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями матча 31-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).«Севилья» обыграла «Депортиво»«Севилья» обыграла «Депортиво» (4:2) в 31-м туре чемпионата Испании.«Реал» не удержал победу над «Атлетико»«Реал» не удержал победу над «Атлетико»«Реал» дома сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в центральном матче 31-го тура чемпионата Испании.«Реал» – «Атлетико» - 1:1. Как это было«Реал» – «Атлетико» - 1:1. Как это былоСегодня «Советский спорт проводит текстовую трансляцию матча 31-го тура чемпионата Испании между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».«Реал» – «Атлетико». Стартовые составы командСтали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч 31-го тура чемпионата Испании.Луис Энрике: Посмотрю мадридское дерби «Реал» – «Атлетико», если не буду спатьГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике еще не решил, будет ли он смотреть в прямом эфире матч «Реал» - «Атлетико» в рамках 31-го тура чемпионата Испании.Рауль прилетел в Мадрид, чтобы подписать контракт с «Реалом»Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль возвращается в королевский клуб.Зидан ждет подарка от Роналду. Анонс битвы «Реал» – «Атлетико»Зидан ждет подарка от Роналду. Анонс битвы «Реал» – «Атлетико»«Советский спорт» представляет центральный матч 31-го тура примеры, в котором сойдутся «Реал» и «Атлетико».Советник Гризманна: Помимо «МЮ», на моего клиента претендуют «Челси» и...Советник Гризманна: Помимо «МЮ», на моего клиента претендуют «Челси» и...Эрик Ольхатс, советник форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других команд.Ромарио: На сегодня Неймар – лучший игрок мира, при всем уважении к Месси и РоналдуБывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио считает своего соотечественника Неймара лучшим игроком мира.Тите: Неймар – лучший игрок мира последних четырех месяцевГлавный тренер сборной Бразилии Тите назвал форварда Неймара лучшим игроком мира последних месяцев.
Формула-1
Хэмилтон выиграл «Гран-при Китая», Феттель - второй, Квят сошел с дистанции
Футбол
Левандовски сыграет против «Реала», несмотря на ушиб плеча
Футбол
Дмитрий Тарасов: Не надо судить меня по инстаграму, я не тусуюсь и не гуляю
Футбол
Геннадий Орлов: «Анжи» играл интереснее «Зенита»
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости