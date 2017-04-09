Серхио Рамос: Двери «Реала» открыты перед Гризманном

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хотел бы видеть в своей команде Антуана Гризманна.

- Он великолепный футболист, который ярко проявляет себя на протяжении нескольких лет. Двери «Реала» перед такими игроками всегда открыты.



Что касается прошедшего матча, то лучшими игроками «Атлетико» были защитники и вратарь, этим все сказано, - заявил Рамос.

Напомним, 8 апреля «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Испании. Гол Гризманна на 85-й минуте позволил команде Диего Симеоне уйти от поражения.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда сборной Франции заинтересован «Манчестер Юнайтед».