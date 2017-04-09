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Максим Ковтун: Планирую исполнить четыре четверных прыжка в произвольном прокате к ОИ-2018

Источник:  Р-СпортКомментарии

Трехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил, что в олимпийском сезоне рассчитывает исполнять четыре четверных прыжка в произвольной программе.

- Четверные лутц, два сальхова и тулуп в произвольной программе. Плюс два тройных акселя. На лутц будет отработан отдельный заход, мы специально выберем отдельное время в программе на его исполнение. Это будет основной момент в номере. А дальше планирую разучить более быстрые заходы на четверные сальховы и тулуп. То есть не через весь каток на эти прыжки собираюсь заходить, а с каких-то более интересных вещей, с шагов, чтобы расправляться с ними быстро, - поделился Ковтун планами на олимпийский сезон. 

В текущем сезоне Ковтун делал попытки исполнить три четверных в произвольной программе – два сальхова и тулуп.  

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