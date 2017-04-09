Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня по итогам «Гран-при Китая»
Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам «Гран-при Китая».
Победителя в данной номинации, учрежденной в прошлом году, определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу гоночного уик-энда.
В прошлом сезоне Ферстаппен чаще всех признавался гонщиком дня.
- Гонка получилась очень непростой. На первом круге мне удалось обогнать около девяти машин соперников. При этом у меня почти не было времени для тренировок, чтобы настроить баланс болида, ведь мы почти не участвовали в квалификации. Я никак не ожидал, что смогу финишировать на подиуме. Просто хотелось выбраться на чистую трассу, - прокомментировал Макс свое выступление в Китае.
«Гран-при Китая»
Итоговое положение
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.36,160.
2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192.
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035.
5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076.
6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808.
7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1:12,893.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
9. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг.
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг.
11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг.
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.
14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.
15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.
16. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал (36-й круг).
17. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал (21-й круг).
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал (20-й круг).
19. Антонио Джовинацци («Заубер») — не финишировал (5-й круг).
20. Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал (2-й круг).