Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня по итогам «Гран-при Китая»

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам «Гран-при Китая».

Победителя в данной номинации, учрежденной в прошлом году, определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу гоночного уик-энда.

В прошлом сезоне Ферстаппен чаще всех признавался гонщиком дня.

- Гонка получилась очень непростой. На первом круге мне удалось обогнать около девяти машин соперников. При этом у меня почти не было времени для тренировок, чтобы настроить баланс болида, ведь мы почти не участвовали в квалификации. Я никак не ожидал, что смогу финишировать на подиуме. Просто хотелось выбраться на чистую трассу, - прокомментировал Макс свое выступление в Китае.

«Гран-при Китая»

Итоговое положение



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.36,160.

2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192.

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035.

5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076.

6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808.

7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1:12,893.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

9. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг.

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг.

11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг.

13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.

14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.

15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.

16. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал (36-й круг).

17. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал (21-й круг).

18. Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал (20-й круг).

19. Антонио Джовинацци («Заубер») — не финишировал (5-й круг).

20. Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал (2-й круг).