Дмитрий Тарасов: Для повторных «крестов» я восстановился действительно быстро

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем восстановлении после повторной травмы «крестов».

- Восстанавливаться было проще, чем после первых «крестов». Я уже знал все этапы, плюс повезло с клиникой и хирургом. Операцию и первые этапы лечения я проходил в Италии. Заметил, что программы восстановления в Италии и Германии, где я лечил предыдущую травму, абсолютно разные. В немецкой клинике я первое время вообще не мог без костылей, а в Риме на третий день уже встал и пошел, используя только специальные наколенники.

Мотивация у меня всегда одна: хочу вернуться и играть в футбол. Переживал, что «кресты» – это действительно очень серьезная травма, наверное, самая тяжелая для футболистов. Но мой хирург Мариани сказал: «Да это ерунда! Выйдешь и заиграешь. Главное – делай, что я говорю». И я доверился врачу. Понимал, что выхода нет – не сидеть же и плакать?

Для повторных «крестов» я восстановился действительно быстро – через пять месяцев уже тренировался в общей группе, - цитирует Тарасова официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне футболист провел за «Локомотив» пять матчей в чемпионате России.