Себастьян Феттель: Гонка получилась зрелищной, а меня подвела машина безопасности

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на «Гран-при Китая».

- Я стартовал нормально, но потом быстро понял, что промежуточные шины очень сильно изнашиваются. И я с радостью рискнул, решив провести пит-стоп в режиме виртуального пейскара. Но затем на трассе появилась уже настоящая машина безопасности.

После этого я начал чувствовать, насколько слики были быстрее в таких условиях, но не мог воспользоваться этим преимуществом. Гонка получилась зрелищной. На какое-то время я застрял в паровозике, но затем выбрался на чистую трассу и попытался догнать Льюиса. Однако каждый раз Льюису удавалось отвечать на мой быстрый круг, - заявил Феттель.

«Гран-при Китая»

Итоговое положение



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.36,160.

2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192.

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035.

5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076.

6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808.

7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1:12,893.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

9. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг.

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг.

11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг.

13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.

14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.

15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.

16. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал (36-й круг).

17. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал (21-й круг).

18. Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал (20-й круг).

19. Антонио Джовинацци («Заубер») — не финишировал (5-й круг).

20. Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал (2-й круг).