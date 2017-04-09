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Александр Бубнов: Для ЦСКА терять очки в матче с «Краснодаром» недопустимо

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Краснодар» - ЦСКА.

- Центральный и самый непредсказуемый матч тура. «Краснодару» нужно укрепляться на четвертом месте, хотя в целом «Краснодар» может быть согласен и на ничью. Для ЦСКА же терять очки недопустимо, если рассматривать их в качестве претендента на титул. У «Краснодара» вернулись игроки основы, но о былой слаженности говорить пока нельзя. 

После игры ЦСКА с «Зенитом» я критиковал армейцев за плохое построение игры в атаке – с тех пор Гончаренко определился с основной парой форвардов, что уже хорошо. Глобального же прогресса пока не заметно, но показательной будет игра с топ-клубами. С тем же «Краснодаром» красно-синие, мне кажется, будут играть вторым номером. Многое будет зависеть от игры команд в обороне, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи.  

Матч

Краснодар - ЦСКА

Место и дата

09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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