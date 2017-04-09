«Локомотив» - «Ростов». На игре ожидается 10 тысяч зрителей и 300 болельщиков из «Ростова»

Матч 22-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» не вызвал особо интереса среди болельщиков.

Ожидается, что на игре будет присутствовать около 10 тысяч зрителей. В том числе на гостевом секторе стадиона «Локомотив» соберется около 300 болельщиков желто-синих.



Безопасность болельщиков будет обеспечивать 84 полицейских.

Напомним, что матч «Локомотив» - «Ростов» начнется в 19:00.