«Локомотив» - «Ростов». На игре ожидается 10 тысяч зрителей и 300 болельщиков из «Ростова»
Матч 22-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» не вызвал особо интереса среди болельщиков.
Ожидается, что на игре будет присутствовать около 10 тысяч
зрителей. В том числе на гостевом секторе стадиона «Локомотив» соберется около 300 болельщиков желто-синих.
Безопасность болельщиков будет обеспечивать 84 полицейских.Напомним, что матч «Локомотив» - «Ростов» начнется в 19:00.
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