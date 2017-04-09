Льюис Хэмилтон: Борьба за титул в этом году будет очень упорной

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Китая».

- Сегодняшняя гонка получилась очень тяжелой для всех нас. Мы все стартовали на промежуточных шинах, было тяжело. На старте гонки трасса была сухой, за исключением пары поворотов, где были мокрые участки.

У нас с Себом и Максом был примерно одинаковый темп. Если бы не машина безопасности, борьба за победу получилась бы гораздо более упорной.

Борьба за титул в этом году будет очень плотной, если не самой плотной из всех, в которых мне доводилось участвовать. И я с нетерпением жду этого сражения, - рассказал Хэмилтон.

Следующий этап чемпионата мира пройдет 16 апреля в Бахрейне, а 30 апреля в Сочи состоится «Гран-при России».

«Гран-при Китая»

Итоговое положение



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.36,160.

2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192.

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035.

5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076.

6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808.

7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1:12,893.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

9. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг.

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг.

11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг.

13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.

14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.

15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.

16. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал (36-й круг).

17. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал (21-й круг).

18. Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал (20-й круг).

19. Антонио Джовинацци («Заубер») — не финишировал (5-й круг).

20. Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал (2-й круг).