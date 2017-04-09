Бибрас Натхо: Мы обязаны побеждать «Краснодар», выбора нет

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 22-го тура РФПЛ.

– Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд в России. Против них сложно играть, но мы должны их превзойти, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть, - цитирует Натхо пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 21-тура ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, «Краснодар» расположился на четвертой строчке.