Валерий Рейнгольд: Главное, чтобы в игру «Уфа» - «Спартак» не «влез» судья

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Уфой» в 22-м туре РФПЛ.

«Каждая игра для «Спартака» — на вес золота. Очень сложно будет в Уфе. «Зенит», конечно, зарядит команду Семака, сто процентов. Сделает все, чтобы она отобрала очки у «Спартака». Что ж, тем интереснее будет смотреть игру. Главное, чтобы в нее не «влез» судья», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что матч начнется в 14:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.