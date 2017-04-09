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Алексей Игонин: У «Зенита» будут проблемы, пока футболисты не начнут полностью выкладываться

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от игры питерского клуба с «Анжи» (1:1) в 22-м туре РФПЛ.

- Эта потеря очков может сильно сказаться на чемпионских амбициях «Зенита», теперь могут и упустить титул. Сейчас идет такая стадия, что любая осечка может серьезно повлиять на общий расклад. Общее впечатление от игры с «Анжи» не самое лучшее, в очередной раз не очень хорошо начали матч с не самым сильным соперником, видно было, что игроки не выкладывались на сто процентов. Пока «Зенит» не научится это делать с командами из середины турнирной таблицы, то у клуба будут проблемы, в том числе и в еврокубках, - цитирует Игонина ТАСС.

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1. На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. 

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».  

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