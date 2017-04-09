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Златан Ибрагимович: Моуринью выжимает максимум из состава «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Daily MailКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высоко оценил работу главного тренера команды Жозе Моуринью.

- Думаю, наш тренер выдает сейчас абсолютный максимум с командой, которая есть у него в распоряжении. И даже 200 процентов. Будь мы достаточно хороши, чтобы быть первыми, мы были бы первыми.

Он обладает все тем же менталитетом победителя, что и раньше. Если он у тебя есть, значит, есть. Этому нельзя научиться.

То, что у нас есть сейчас, совсем не плохо, но если вы спросите меня, насколько мы далеки от команды, которую я хотел бы видеть, то скажу, что далеко. Очень далеко. У нас было только одно трансферное окно. Второе мы не использовали, - заявил Ибрагимович.

Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. В данный момент команда занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ.

Матч

Сандерленд - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 апреля 15:30, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция


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