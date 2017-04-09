Кучеров и Василевский вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров получили приглашения в сборную России, сообщает официальный сайт ФХР.
«На текущий момент в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира в Германии и Франции вызваны игроки «Филадельфии» - защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов, а также хоккеисты «Тампы Бэй» - вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров», - говорится на сайте ФХР.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.
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