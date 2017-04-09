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Главный тренер «Малаги»: Рад, что нам удалось помочь «Реалу»

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Малаги» Мичель Гонсалес прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в матче 31-го тура чемпионата Испании. 

- Я уже говорил, что «Реалу» не требуется сторонняя помощь для победы в чемпионате, но я рад, что мы протянули им руку помощи. Впрочем, считаю, что мадридцы выиграли бы первенство в независимости от исхода нашего матча с «Барселоной», - заявил специалист.

Напомним, «Реал» опережает каталонцев в турнирной таблице примеры на три очка и имеет один матч в запасе. 

Матч

Малага - Барселона - 2:0 (1:0)

Голы

Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).

Состав

Малага: Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Рамирес (Шарлес, 77)

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Матьё (Роберто, 46), Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Предупреждения:

Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87

Удаления:

нет - Неймар, 66

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция


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