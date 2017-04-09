Главный тренер «Малаги»: Рад, что нам удалось помочь «Реалу»
Главный тренер «Малаги» Мичель Гонсалес прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
- Я уже говорил, что «Реалу» не требуется сторонняя помощь для победы в чемпионате, но я рад, что мы протянули им руку помощи. Впрочем, считаю, что мадридцы выиграли бы первенство в независимости от исхода нашего матча с «Барселоной», - заявил специалист.
Напомним, «Реал» опережает каталонцев в турнирной таблице примеры на три очка и имеет один матч в запасе.
Матч
Малага - Барселона - 2:0 (1:0)
Голы
Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).
Состав
Малага: Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Рамирес (Шарлес, 77)
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Матьё (Роберто, 46), Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87
Удаления:
нет - Неймар, 66
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция