Главный тренер «Малаги»: Рад, что нам удалось помочь «Реалу»

Главный тренер «Малаги» Мичель Гонсалес прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

- Я уже говорил, что «Реалу» не требуется сторонняя помощь для победы в чемпионате, но я рад, что мы протянули им руку помощи. Впрочем, считаю, что мадридцы выиграли бы первенство в независимости от исхода нашего матча с «Барселоной», - заявил специалист.

Напомним, «Реал» опережает каталонцев в турнирной таблице примеры на три очка и имеет один матч в запасе.