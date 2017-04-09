«Уфа» - «Спартак». Джикия и Луис Адриано сыграют с первых минут
Стал известен состав московского «Спартака» на матч 22-го тура чемпионата России с «Уфой».
«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ещенко, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.
#УфаСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 апреля 2017 г.
Наш состав 🔴⚪▶ pic.twitter.com/VL2Q3OeSC5
Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
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