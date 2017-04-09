Агент: Щенников хочет остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников не рассматривает предложения от других клубов и хочет остаться в команде, сообщил агент футболиста Сергей Пушкин.

- Контракт игрока с клубом действует до конца следующего сезона, хотя некоторые порталы пишут о декабре 2017 года, но это неправда. Сам игрок хочет остаться в ЦСКА, и в России точно не планирует менять армейцев на другую команду. За стол переговоров с руководством ЦСКА мы еще не садились, но если они предложат, обязательно это сделаем, - сказал Пушкин ТАСС.

25-летний защитник в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 26 матчей в разных турнирах. Щенников является трехкратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.