Андрей Червиченко: Бердыев мог бы сделать «Краснодар» чемпионом на много лет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о проблемах «Краснодара» в преддверии домашней встречи этой команды с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.

Игра начнется сегодня в 16:30 мск.

- У «Краснодара» вроде есть все, но нет чего-то главного - харизмы, наверное, - считает Червиченко. - То есть того, что подняло бы его из категории провинциальных клубов в гранды нашего футбола. И прекрасный стадион, и финансы, и база, и владелец, безумно любящий футбол, и игроки хорошие. Но, возможно, их не могут правильно собрать. Значит получается, что Шалимов слаб для «Краснодара».

В реальности выходит, что этот беспроблемный с точки зрения денег клуб играет на уровне «Ростова», вечного должника кредиторам, а то и хуже его. Думаю, что проблема все-таки в дирижере.

- То есть в Шалимове?

- Не только, до него там был Кононов. Считаю, что «Краснодару» нужен такой большой тренер, как Бердыев, который может работать с любыми игроками. Посмотрите, как при нем воскрес Джанаев, как возвращается в большой футбол Бухаров.... Это я к тому, что если Бердыеву дать не тех, кто у него есть, а тех, кого он хочет, это будет команда-чемпион на много лет.