Гаджи Гаджиев: Готов вступить в переговоры по продлению контракта с «Амкаром»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев готов продлить контракт с пермским клубом.

- Думаю, вопрос продления контракта мы с президентом клуба чуть позже обсудим более предметно, - сказал Гаджиев ТАСС. - Надо, чтобы он увиделся с новым руководством, с губернатором, обсудил с ним некоторые стратегические вопросы развития клуба. После этого, наверное, будем обсуждать договор. Я готов к переговорам, у нас нормальная, рабочая атмосфера, есть полное взаимопонимание по многим вопросам и проблемам.

Гаджиев возглавляет пермский клуб с декабря 2014 года. После 21-го тура «Амкар» занимает седьмое место в чемпионате РФПЛ.

