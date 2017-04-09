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Гаджи Гаджиев: Готов вступить в переговоры по продлению контракта с «Амкаром»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев готов продлить контракт с пермским клубом. 

- Думаю, вопрос продления контракта мы с президентом клуба чуть позже обсудим более предметно, - сказал Гаджиев ТАСС. - Надо, чтобы он увиделся с новым руководством, с губернатором, обсудил с ним некоторые стратегические вопросы развития клуба. После этого, наверное, будем обсуждать договор. Я готов к переговорам, у нас нормальная, рабочая атмосфера, есть полное взаимопонимание по многим вопросам и проблемам. 

Гаджиев возглавляет пермский клуб с декабря 2014 года. После 21-го тура «Амкар» занимает седьмое место в чемпионате РФПЛ. 

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