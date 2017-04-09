Александр Горшков: «Зениту» не хватает стабильности, но в матче со «Спартаком» мы увидим другую команду
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал последние результаты команды.
- Стабильности не хватает «Зениту» в последнее время, хотя вот с «Рубином» неделю назад была хорошая игра. В принципе, готов поверить Луческу, что со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит», потому что это будет главный матч сезона для команды, и тренеру не потребуется дополнительно мотивировать команду.
Принципиальность этой игры для всех очевидна. Считаю, что пока рано отдавать чемпионство «Спартаку», как раз матч против «Зенита» будет определяющим, - заявил Горшков.
Напомним, в минувшую субботу «Зенит» сыграл вничью с «Анжи». Матч «Спартак» - «Зенит» состоится 16 апреля на «Открытие Арене».
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция