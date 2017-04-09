Александр Горшков: «Зениту» не хватает стабильности, но в матче со «Спартаком» мы увидим другую команду

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал последние результаты команды.

- Стабильности не хватает «Зениту» в последнее время, хотя вот с «Рубином» неделю назад была хорошая игра. В принципе, готов поверить Луческу, что со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит», потому что это будет главный матч сезона для команды, и тренеру не потребуется дополнительно мотивировать команду.

Принципиальность этой игры для всех очевидна. Считаю, что пока рано отдавать чемпионство «Спартаку», как раз матч против «Зенита» будет определяющим, - заявил Горшков.

Напомним, в минувшую субботу «Зенит» сыграл вничью с «Анжи». Матч «Спартак» - «Зенит» состоится 16 апреля на «Открытие Арене».