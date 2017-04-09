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Екатерина Гамова: От новой работы прекрасные ощущения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Перед финалом женского чемпионата Европы U-18, мы поговорили с куратором молодежных сборных Екатериной Гамовой.

- Екатерина выходом женской сборной U-18 в финал чемпионата Европы! Нас ждет матч с итальянками. Расскажите о слабых и сильных сторонах наших соперниц?
- Наш ждет тяжелый матч. Итальянки хороши не только командной игрой, но и индивидуально. Выделяется своей игрой и физическими данными на общем фоне Энвеонву, попортившая нам крови в первом матче. В целом, итальянки хороши и атакой и защитой.

- За счет чего мы можем их обыграть, кроме настроя на матч?
- У нас очень хорошая подача, что мы с блеском продемонстрировали в матче против Белоруссии. Это одно главное наше оружие. Мы должны затруднять прием Италии и ставить блок, который у нашей сборной
тоже очень хорош на этом чемпионате Европы.

- Будут ли какие-нибудь тактические перестроения к этой игре, специально под Италию?
- Безусловно. Мы готовимся к каждой игре. Перед каждым новым соперником у нас проходит видеопросмотр его игр. У нас есть статистик, который дает нам данные по каждому игроку, слабые и сильные стороны. Мы в штатном режиме обычно готовимся к любому сопернику. Сегодня у нас подготовка к Италии. Плюс мы их прекрасно знаем, встречались на предварительном этапе. У девчонок есть большое желание им отомстить за поражение в группе.

- Последний вопрос. Как ваши ощущения от первого турнира в вашей новой должности?
- Прекрасные ощущения. Я очень рада, что у меня есть такая возможность, помогать нашим девочкам, всем тем, что есть в моих силах. Те эмоции, которые я испытывала на площадке, никуда не делись и на трибуне, возможно, стали даже более ярче.

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