Проворов и Любимов вызваны в сборную России

Четыре хоккеиста, выступающих за клубы НХЛ, получили вызов в национальную сборную России на чемпионат мира-2017.

Приглашения в команду получили форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба - «Тампа»), а также защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов (оба - «Филадельфия»).

Их клубам не удалось пробиться в плей-офф НХЛ.

Уже известно, что Проворов и Любимов присоединятся к сборной после 15 апреля в Челябинске.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.



