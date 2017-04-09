Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нью-Джерси2 : 4Айлендерс
Футбол  Уфа0 : 2Спартак
Футбол  Эвертон- : -Лестер Сити
Хоккей  Торонто5 : 3Питтсбург
Футбол  Краснодар- : -ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Проворов и Любимов вызваны в сборную России

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Четыре хоккеиста, выступающих за клубы НХЛ, получили вызов в национальную сборную России на чемпионат мира-2017. 

Приглашения в команду получили форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба - «Тампа»), а также защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов (оба - «Филадельфия»).

Их клубам не удалось пробиться в плей-офф НХЛ.

Уже известно, что Проворов и Любимов присоединятся к сборной после 15 апреля в Челябинске.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Гурьянов: Я в каждом матче стараюсь блокировать броскиДенис Гурьянов: Я в каждом матче стараюсь блокировать броскиКорреспондент «Советского спорта» в Далласе взял интервью у Дениса Гурьянова, который дебютировал в НХЛ.Кучеров и Василевский вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017Вратарь «Тампы» Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров получили приглашения в сборную России, сообщает официальный сайт ФХР.Лучший совет Бэбкока, который отправил Кучерова в сборную России (видео)Лучший совет Бэбкока, который отправил Кучерова в сборную России (видео)«Торонто» вышел в плей-офф, хотя потерял из-за травмы основного вратаря. Это стало ясно после победы над «Питтсбургом».Александр Сокрушитель. Овечкин сломал игрока «Бостона» у борта (видео)Александр Сокрушитель. Овечкин сломал игрока «Бостона» у борта (видео)Капитан «Вашингтона» снова попал в историю. Теперь Овечкин случайно нанес травму защитнику «Бостона» Брэндону Карло.Стали известны все участники плей-офф Кубка СтэнлиСтали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли в сезоне-2016/17.«Тампа» лишилась шансов на выход в плей-офф НХЛХоккеисты «Тампы» не примут участие в розыгрыше плей-офф НХЛ-2016/17.НХЛ. «Оттава» обыграла «Рейнджерс», «Филадельфия» победила «Коламбус» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Миннесота» в гостях обыграла «Аризону»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Миннесотой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Миннесоты».«Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Колорадо» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Далласа».«Виннипег» обыграл «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Виннипега».«Торонто» обыграл «Питтсбург»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Питтсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Торонто».Голы Барбашева и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину» в овертаймеМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Сент-Луиса».«Монреаль» в овертайме обыграл «Детройт», Нестеров заработал два очкаМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Монреаля».«Флорида» обыграла «Баффало»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Баффало» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Флориды».«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Чикаго», Панарин забросил одну шайбуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Чикаго» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Лос-Анджелеса».«Нью-Джерси» дома уступил «Айлендерс», Кулемин сделал результативную передачуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Айлендерс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Айлендерс».«Вашингтон» обыграл «Бостон», Овечкин и Кузнецов набрали по одному очкуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вашингтона».«Оттава» на домашнем льду обыграла «Рейнджерс»Хоккеисты «Оттавы» переиграли на домашней арене «Нью Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Коламбус»Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» переиграли на своей площадке «Коламбус Блю Джекет» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.Коннор Браун: «Торонто» контролирует ситуацию и свою судьбуФорвард «Торонто» Коннор Браун заявил, что «Мэйпл Лифс» имеют хорошие шансы на попадание в плей-офф НХЛ.
Бокс
Александр Гвоздик: Я готов сразиться с Ковалевым, если это будет дорогой к титулу
Хоккей
Проворов и Любимов вызваны в сборную России
Волейбол
Екатерина Гамова: От новой работы прекрасные ощущения
Футбол
Александр Горшков: «Зениту» не хватает стабильности, но в матче со «Спартаком» мы увидим другую команду
все новости
Роман Любимов
Роман Любимоввсе новости
Иван Проворов
Иван Провороввсе новости
Андрей Василевский
Андрей Василевскийвсе новости
Никита Кучеров
Никита Кучероввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости