«Молодежка» «Краснодара» обыграла ЦСКА
Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА в матче 22-го тура молодежного первенства России.
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Иван Игнатьев и Артем Голубев.
После 22 туров «молодежка» ЦСКА лидирует в чемпионате России, «Краснодар» занимает шестое место. Матч основных составов «Краснодара» и ЦСКА состоится сегодня в 16:30 мск.
Матч
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол) - 2:0 (0:0)
Место и дата
09 апреля 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически