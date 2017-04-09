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«Молодежка» «Краснодара» обыграла ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА в матче 22-го тура молодежного первенства России.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Иван Игнатьев и Артем Голубев.

После 22 туров «молодежка» ЦСКА лидирует в чемпионате России, «Краснодар» занимает шестое место. Матч основных составов «Краснодара» и ЦСКА состоится сегодня в 16:30 мск.

Матч

Краснодар (мол) - ЦСКА (мол) - 2:0 (0:0)

Место и дата

09 апреля 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

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