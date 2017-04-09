Александр Гвоздик: Я готов сразиться с Ковалевым, если это будет дорогой к титулу

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик не исключил возможность организации своего поединка с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Я готов, и просто жду возможность подраться за титул. Надеюсь, Ковалев в реванше против Уорда доделает то, что он не смог сделать в первом бою. Я предпочел бы не встречаться с Ковалевым, но если это будет необходимо, то сделаю это, - заявил Гвоздик.

Напомним, минувшей ночью Александр Гвоздик нокаутировал кубинца Юниэски Гонсалеса.

Сергей Ковалев и Андре Уорд 17 июня в Лас-Вегасе проведут повторный поединок. На кону будут стоять титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, которые американец отобрал у Сергея в ноябре прошлого года.

