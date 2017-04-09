FaZe Clan вышла в финал SL i-League StarSeries Season 3
Команда FaZe Clan вышла в финал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.
В полуфинальном матче коллектив перестрелял HellRaisers со счетом 2:0 (16:13 Mirage, 16:14 Train).
HellRaisers заняла 3-4 место и заработала 25 000 долларов. В финале FaZe Clan сразится с победителем пары Natus Vincere - Astralis.
SL i-League StarSeries Season 3 проходит c 4 по 9 апреля в Киеве. Призовой фонд чемпионата составляет 300 000 долларов.
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