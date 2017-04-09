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Александр Бубнов: И «Локомотив», и «Ростов» будут играть на победу

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Ростов».

- «Ростову» сейчас будет тяжело бороться за еврокубки, болельщикам нужно постепенно принимать мысль, что в Европе в следующем сезоне выступить вряд ли удастся. Календарь у ростовчан невероятно сложный. Многое зависит собственно уже и не от них, а от соперников. «Локомотив» вышел в финал Кубка, но это не означает, что он бросит играть в чемпионате. От Семина ждали точно не 9 места. Уверен, что хозяева будут играть на победу. Вопрос в том – хватит ли сил «Локо», который на неделе проводил кубковый матч. Я бы не сказал, что оборона «Ростова» неприступна, хотя и команда до сих пор не пропускает после возобновления чемпионата. Матч по большому счету ничейный, но я рискнул поставить на победу «Локо», поскольку обе команды будут играть на победу. Прогноз - 1:0 в пользу «Локомотива», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что игра «Локомотив» - «Ростов» состоится сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Локомотив - Ростов

Место и дата

09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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