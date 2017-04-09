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Андрес Иньеста: «Малага» воспользовалась нашими ошибками, обвинять судей бессмысленно

Источник:  Sport.esКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал поражение своей команды от «Малаги» в матче 31-го тура чемпионата Испании. 

- Очень обидно, мы упустили отличную возможность увеличить шансы на чемпионский титул. Надеюсь, возможности еще будут, но теперь стать чемпионами будет намного сложнее. Мы играли хорошо, но иногда все складывается не так, как нужно. «Малага» воспользовалась нашими ошибками и заслуженно победила.

Я думаю, что разговоры о судьях ни к чему не приведут. Мы должны сделать нужные выводы, а затем просто забыть эту игру, - заявил Иньеста.

Напомним, мадридский «Реал» опережает каталонцев в турнирной таблице примеры на три очка и имеет один матч в запасе. 

Матч

Малага - Барселона - 2:0 (1:0)

Голы

Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).

Состав

Малага: Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Рамирес (Шарлес, 77)

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Матьё (Роберто, 46), Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Предупреждения:

Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87

Удаления:

нет - Неймар, 66

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция


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