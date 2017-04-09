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«Терек» поддерживает просьбу «Анжи» не проводить домашние матчи по пятницам

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб поддерживает инициативу «Анжи» не проводить матчи чемпионата России по пятницам.

- Мы пока не обращались в РФПЛ с подобной инициативой, так как наши матчи на пятницу не ставили. Но в рабочий дни всегда непросто проводить матчи, и пробки бывают, и людей меньше приходит. Выходные - оптимальный вариант для проведения игр. Но мы готовы поддержать инициативу «Анжи», - сказал Айдамиров ТАСС.

Ранее руководство махачкалинского «Анжи» обратилось к Российской футбольной премьер-лиге с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу.

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