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Валерий Рейнгольд: ЦСКА в Краснодаре в обиду себя не даст

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.

«Я не верю в «Краснодар». Мне нравится футболисты, которые показывают мужской футбол. В «Краснодаре» хорошие ребята. Многие умеют играть, спорить ничего. Но дать бой они не готовы. ЦСКА – команда дисциплинированная и просто так в обиду себя не даст. В лучшем случае, краснодарцы могут рассчитывать на ничью. Но при полной нагрузке стадиона и бой могут дать», - сказал Рейнгольд.

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