«Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти. Это произошло в матче 22-го тура РФПЛ против «Уфы».

Во втором тайме в штрафной площади хозяев мяч попал в руку защитника Алексея Никитина, после чего был назначен пенальти в ворота уфимцев. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделав счет на тот момент 2:0.

Добавим, что спустя семь минут пенальти был назначен уже в ворота красно-белых. Но вратарь Артем Ребров смог парировать удар нападающего «Уфы» Кехинде Фатая.

В настоящий момент игра продолжается, текущий счет - 2:0 в пользу «Спартака». Текстовая трансляция на сайте «Советского спорта» ЗДЕСЬ