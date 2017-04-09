«Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти
«Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти. Это произошло в матче 22-го тура РФПЛ против «Уфы».
Во втором тайме в штрафной площади хозяев мяч попал в руку защитника Алексея Никитина, после чего был назначен пенальти в ворота уфимцев. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделав счет на тот момент 2:0.
Добавим, что спустя семь минут пенальти был назначен уже в ворота красно-белых. Но вратарь Артем Ребров смог парировать удар нападающего «Уфы» Кехинде Фатая.
В настоящий момент игра продолжается, текущий счет - 2:0 в пользу «Спартака». Текстовая трансляция на сайте «Советского спорта» ЗДЕСЬ
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция