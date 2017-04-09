Пепе пропустит матчи «Реала» с «Баварией» и «Барселоной»
Защитник «Реала» Пепе выбыл из строя на месяц из-за перелома ребер.
Напомним, португалец открыл счет во вчерашнем матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Однако во втором тайме после столкновения с партнером по команде Тони Кроосом Пепе был заменен.
Медицинское обследование выявило у футболиста перелом двух ребер. Он сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Таким образом, Пепе не сыграет в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (12 и 18 апреля) и во встрече национального первенства с «Барселоной» (23 апреля).
Матч
Голы
Пепе 52 (1:0). Гризманн 85 (1:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Пепе (Начо, 68), Рамос, Марсело, Модрич, Бэйл (Васкес, 79), Кроос (Иско, 76), Каземиро, Бензема, Роналду
Атлетико: Облак, Годин, Хуанфран, Луис, Савич, Карраско (Хименес, 88), Габи, Коке, Сауль (Корреа, 63), Торрес (Парти, 77), Гризманн
Предупреждения:
Каземиро, 37; Карвахаль, 87 - Сауль, 50; Годин, 61; Коке, 88
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
08 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция