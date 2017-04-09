Пепе пропустит матчи «Реала» с «Баварией» и «Барселоной»

Защитник «Реала» Пепе выбыл из строя на месяц из-за перелома ребер.

Напомним, португалец открыл счет во вчерашнем матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Однако во втором тайме после столкновения с партнером по команде Тони Кроосом Пепе был заменен.

Медицинское обследование выявило у футболиста перелом двух ребер. Он сможет вернуться на поле через 4-5 недель.

Таким образом, Пепе не сыграет в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (12 и 18 апреля) и во встрече национального первенства с «Барселоной» (23 апреля).