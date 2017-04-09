Набабкин выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»
Стал известен состав ЦСКА на матч 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
Состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Александр Головин, Бибрас Натхо, Витиньо, Алексей Ионов.
Наш состав на #КраснодарЦСКА! pic.twitter.com/wKzNMsEfLx— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 9 апреля 2017 г.
Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 21-тура ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, «Краснодар» расположился на четвертой строчке.
Матч
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Газинский, Мамаев, Классон, Петров, Перейра, Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Набабкин, Фернандес, Натхо, Ионов, Головин, Вернблум, Витиньо
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция