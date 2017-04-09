«Сампдория» и «Фиорентина» сыграли вничью

Футболисты «Сампдории» не смогли на своем поле переиграть «Фиорентину» в рамках 31-го тура чемпионата Италии (2:2).

Счет уже на пятой минуте игры открыл португальский полузащитник «Сампдории» Бруну Фернандеш. На 60-й минуте встречи усилиями защитника Гонсало Родригеса «Фиорентина» сравняла счет. Спустя 11 минут Рикардо Альварес вновь вывел хозяев вперед. Однако в самой концовке встречи нападающий «Фиорентины» Хоума Бабакар точным ударом установил окончательный счет.

После этой игры «Фиорентина», имея в активе 52 очко, занимает восьмое место в чемпионате Италии. «Сампдория», набрав 45 баллов, занимает девятую строчку в турнирной таблице серии А.

В следующем туре 15 апреля «Сампдория» в гостях встретится с «Сассуоло». В тот же день «Фиорентина» примет на своем поле «Эмполи».