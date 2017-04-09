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«Сампдория» и «Фиорентина» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Сампдории» не смогли на своем поле переиграть «Фиорентину» в рамках 31-го тура чемпионата Италии (2:2).

Счет уже на пятой минуте игры открыл португальский полузащитник «Сампдории» Бруну Фернандеш. На 60-й минуте встречи усилиями защитника Гонсало Родригеса «Фиорентина» сравняла счет. Спустя 11 минут Рикардо Альварес вновь вывел хозяев вперед. Однако в самой концовке встречи нападающий «Фиорентины» Хоума Бабакар точным ударом установил окончательный счет.

После этой игры «Фиорентина», имея в активе 52 очко, занимает восьмое место в чемпионате Италии. «Сампдория», набрав 45 баллов, занимает девятую строчку в турнирной таблице серии А.

В следующем туре 15 апреля «Сампдория» в гостях встретится с «Сассуоло». В тот же день «Фиорентина» примет на своем поле «Эмполи».

Матч

Сампдория - Фиорентина - 2:2 (1:0)

Голы

Фернандеш 5 (1:0). Гонсало 60 (1:1). Альварес 71 (2:1). Бабакар 89 (2:2).

Состав

Сампдория: Вивиано, Скриньяр, Бережински, Сильвестре, Додо (Реджини, 74), Баррето, Фернандеш (Прат, 65), Линетти (Альварес, 69), Торрейра, Шик, Квальярелла

Фиорентина: Тэтэрушану, Милич (Кьеза, 73), Астори, Гонсало, Санчес Морено, Иличич (Калинич, 46), Бадель, Валеро, Бернардески (Сапонара, 81), Бабакар, Тельо

Предупреждения:

Прат, 67; Альварес, 75 - Гонсало, 25

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

09 апреля 13:30, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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