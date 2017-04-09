«Спартак» переиграл «Уфу» в 22-м туре РФПЛ
Футболисты «Спартака» в гостях переиграли «Уфу» в рамках 22-го тура чемпионата России со счетом 3:1.
На 38-й минуте счет в матче открыл Денис Глушаков. На 56-й минуте Квинси Промес, реализовав пенальти, удвоил преимущество москвичей. На 85-й минуте усилиями Ивана Облякова «Уфа» сократила разрыв в счете. На первой минуте компенсированного времени Лоренсо Мельгарехо установил окончательный счет в матче.
Добавим, что на 62-минуте матча нападающий «Уфы! Кеинде Фатай не реализовал 11-метровый удар, не сумев переиграть голкипера красно-белых Артема Реброва.
Видео голов этой встречи можно посмотреть здесь.
После этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция