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«Спартак» переиграл «Уфу» в 22-м туре РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Спартака» в гостях переиграли «Уфу» в рамках 22-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

На 38-й минуте счет в матче открыл Денис Глушаков. На 56-й минуте Квинси Промес, реализовав пенальти, удвоил преимущество москвичей. На 85-й минуте усилиями Ивана Облякова «Уфа» сократила разрыв в счете. На первой минуте компенсированного времени Лоренсо Мельгарехо установил окончательный счет в матче.

Добавим, что на 62-минуте матча нападающий «Уфы! Кеинде Фатай не реализовал 11-метровый удар, не сумев переиграть голкипера красно-белых Артема Реброва.

Видео голов этой встречи можно посмотреть здесь.

После этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».

Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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