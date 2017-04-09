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Стали известны составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 22-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на предстоящий матч 22-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Ионов, Витиньо.
Запасные: Помазун, Тошич, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Налдо, Быстров, Торбинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Комлилченко, Вандерсон.

Напомним, что матч между командами состоится в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.

Матч

Краснодар - ЦСКА - 0:0

1-й тайм

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Газинский, Мамаев, Классон, Петров, Перейра, Каборе, Смолов

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Набабкин, Фернандес, Натхо, Ионов, Головин, Вернблум, Витиньо

Место и дата

09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция



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