Стали известны составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 22-го тура РФПЛ
ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на предстоящий матч 22-го тура РФПЛ.
ЦСКА: Акинфеев,
Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин,
Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо,
Ионов, Витиньо.
Запасные: Помазун, Тошич, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
«Краснодар»:
Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес,
Петров, Мамаев, Газинский, Каборе,
Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Налдо, Быстров, Торбинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Комлилченко, Вандерсон.
Напомним, что матч между командами состоится в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.
Матч
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Газинский, Мамаев, Классон, Петров, Перейра, Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Набабкин, Фернандес, Натхо, Ионов, Головин, Вернблум, Витиньо
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция