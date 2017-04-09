Ребров отразил пенальти впервые с 2013 года

Сергей Семак: У нас свои задачи, у «Спартака» - свои. Конечно, мы смотрели матчи лидера чемпионата

Главный тренер «Уфа» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 22-м туре чемпионата России.