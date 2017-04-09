Ребров отразил пенальти впервые с 2013 года
В матче 22-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Уфу» – 3:1.
Отметим, что на 62-й минуте в ворота красно-белых был назначен пенальти. Однако удар Фатая парировал Ребров.
Таким образом, Ребров прервал свою серию по пенальти – он пропускал с «точки» десять раз подряд. До сегодняшнего дня последний отраженный Ребровым пенальти датировался 1 декабря 2013 года. Тогда в матче премьер-лиги «Спартак» разгромил «Волгу» – 6:1. На 63-й минуте Ребров парировал удар Дмитрия Булыкина.
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция