Гендиректор «Терека»: Уверен, что договоримся с Ивановым по новому контракту

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров не сомневается, что клуб продлит контракт с полузащитником Олегом Ивановым.

В начале апреля Айдамиров сообщил, что «Терек» начал переговоры о новом соглашении с 30-летним хавбеком.

«В понедельник ждем Иванова, продолжим с ним диалог по поводу нового контракта. Уверен, что мы сможем прийти к единому знаменателю. И Олег хочет остаться, и мы заинтересованы в продлении соглашения. Поэтому уверенность в положительном разрешении переговоров есть», - цитирует Айдамирова ТАСС.

Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и один гол.