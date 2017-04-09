Массимо Каррера: У Адриано травма посерьезнее, чем у Зе Луиша

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой», который завершился победой красно-белых со счетом 3:1.

— Какая ситуация с травмированными?

— Будем лечить на неделе. У Адриано травма посерьезнее, чем у Зе Луиша.



— У вас 5 игроков команды было под желтыми карточками. Не было соблазна кого-то из них оставить в запасе?

— Сегодня я выпустил всех сильнейших, потому что хотел выиграть.



- Как оцените дебют Джикии?

— Я думаю, что Джикия отлично выступил, как и вся защита.



- Вы присутствовали на матче «Локомотив» — «Уфа», это помогло вам?

— Да, я ездил смотреть этот матч. Но даже если бы это было не так, то у нас есть все инструменты в наличии для подготовки к любому матчу.



- С чем связано то, что в игре с «Уфой» вы вернулись к игре в 3 центральных защитника?

— Играли так, потому что всегда отталкиваемся от игры соперника. Все сыграли отлично. Я доволен командой.



- В середине второго тайма «Спартак» опять расслабляется и дает играть сопернику. Почему?

— Да, это беспокоит, сделали гол на пустом месте из-за минутной расслабленности. Такого не должно происходить. Будем над этим работать, - передает слова Карреры fratria.ru.

В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».