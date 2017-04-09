Массимо Каррера: У Адриано травма посерьезнее, чем у Зе Луиша
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой», который завершился победой красно-белых со счетом 3:1.
— Какая
ситуация с травмированными?
— Будем лечить на неделе. У Адриано травма посерьезнее, чем у Зе Луиша.
— У вас 5 игроков команды было под желтыми карточками. Не было соблазна кого-то из них оставить в запасе?
— Сегодня я выпустил всех сильнейших, потому что хотел выиграть.
- Как оцените дебют Джикии?
— Я думаю, что Джикия отлично выступил, как и вся защита.
- Вы присутствовали на матче «Локомотив» — «Уфа», это помогло вам?
— Да, я ездил смотреть этот матч. Но даже если бы это было не так, то у нас есть все инструменты в наличии для подготовки к любому матчу.
- С чем связано то, что в игре с «Уфой» вы вернулись к игре в 3 центральных защитника?
— Играли так, потому что всегда отталкиваемся от игры соперника. Все сыграли отлично. Я доволен командой.
- В середине второго тайма «Спартак» опять расслабляется и дает играть сопернику. Почему?
— Да, это беспокоит, сделали гол на пустом месте из-за минутной расслабленности. Такого не должно происходить. Будем над этим работать, - передает слова Карреры fratria.ru.
В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция