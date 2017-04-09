Натан Бартфельд: Оба пенальти в матче между «Спартаком» и «Уфой» назначены верно

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение двух пенальти в матче 22-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (3:1).

- Первый пенальти был назначен верно, потому что Никитин вытянул руку и увеличил площадь влияния. Пенальти необходимо было давать. Во втором эпизоде Засеев убрал мяч под себя, там был контакт с ногой Кутепова, это верный пенальти. Поэтому судейская бригада сработала хорошо, - рассказал Бартфельд ТАСС.

После этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».