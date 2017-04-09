«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сандерленд»
«Сандерленд» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3) в 32-м туре чемпионата Англии.
У гостей отличились Златан Ибрагимович (30-я минута), Генрих Мхитарян (46-я) и Маркус Рэшфорд (89-я).
Отметим, что хозяева поля с конца первого тайма играли вдесятором - прямую красную карточку получил полузащитник Себастьян Ларссон.
Манкунианцы с 57 очками занимают на данный момент пятое место, их сегодняшний соперник с 20 баллами замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «МЮ» 16 апреля примет «Челси», а «Сандерленд» днем ранее сыграет дома с «Вест Хэмом».
Матч
Сандерленд - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:1)
Голы
Ибрагимович 30 (0:1). Мхитарян 46 (0:2). Рэшфорд 89 (0:3).
Состав
Сандерленд: Пикфорд, Овьедо (Манкильо, 39), Джонс, Коне, Денайер, Каттермоул (Борини, 66), Ларссон, Ндонг, Родуэлл, Аничебе, Дефо
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Шоу (Блинд, 61), Рохо, Байи, Феллайни, Погба, Эррера, Мхитарян (Марсьяль, 78), Лингард (Рэшфорд, 64), Ибрагимович
Предупреждения:
Ндонг, 85 - Шоу, 15; Лингард, 64; Феллайни, 79; Марсьяль, 82; Дармиан, 90
Удаления:
Ларссон, 43 - нет
Судья:
Pawson
Место и дата
09 апреля 15:30, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция