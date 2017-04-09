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Коннор Браун: Особенно потрясающе то, как именно «Торонто» одержал эту победу

Источник:  NHL.ruКомментарии

Нападающий «Торонто» Коннор Браун прокомментировал выход команды в плей-офф.

- Этот день я запомню надолго. Особенно круто то, как именно нам удалось одержать победу. Мы проигрывали, но смогли отыграться, Капанен забросил важнейшую шайбу… Это было потрясающе, - передает слова Брауна официальный сай НХЛ.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье «Торонто» переиграл «Питтсбург» со счетом 5:3 и обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Стэнли.

Матч

Торонто - Питтсбург - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы:

Кессел (Каллен, Кюнхакль), 6:11 (0:1). ван Римсдайк (Полак, Бозак), 6:40 (1:1). Бозак (Гардинер, Нюландер), 23:30 (2:1). Кросби (Шульц, Гентзел), 27:55 (2:2). Гентзел 46:51 (2:3). K. Kapanen (Ханвик, Мэттьюз), 54:30 (3:3). Браун (Ханвик, Гардинер), 57:12 (4:3). Мэттьюз 59:56 (5:3).

Место и дата

09 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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