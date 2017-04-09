Коннор Браун: Особенно потрясающе то, как именно «Торонто» одержал эту победу

Нападающий «Торонто» Коннор Браун прокомментировал выход команды в плей-офф.

- Этот день я запомню надолго. Особенно круто то, как именно нам удалось одержать победу. Мы проигрывали, но смогли отыграться, Капанен забросил важнейшую шайбу… Это было потрясающе, - передает слова Брауна официальный сай НХЛ.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье «Торонто» переиграл «Питтсбург» со счетом 5:3 и обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Стэнли.