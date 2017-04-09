Майк Бэбкок: «Торонто» удалось опередить график на один матч
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал выход команды в плей-офф.
- Я горд и счастлив за ребят, они проделали прекрасную работу. Я говорил тренерам в начале сезона, что если мы и выйдем в плей-офф, то сделаем это в 82-м матче. Но нам удалось опередить график на один. Честно признаться, не знал, что парни могут быть настолько хороши, - приводит слова тренера «Лифс» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье «Торонто» переиграл «Питтсбург» со счетом 5:3 и обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Стэнли.
Матч
Торонто - Питтсбург - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Кессел (Каллен, Кюнхакль), 6:11 (0:1). ван Римсдайк (Полак, Бозак), 6:40 (1:1). Бозак (Гардинер, Нюландер), 23:30 (2:1). Кросби (Шульц, Гентзел), 27:55 (2:2). Гентзел 46:51 (2:3). K. Kapanen (Ханвик, Мэттьюз), 54:30 (3:3). Браун (Ханвик, Гардинер), 57:12 (4:3). Мэттьюз 59:56 (5:3).
Место и дата
09 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция