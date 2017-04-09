Майк Бэбкок: «Торонто» удалось опередить график на один матч

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал выход команды в плей-офф.

- Я горд и счастлив за ребят, они проделали прекрасную работу. Я говорил тренерам в начале сезона, что если мы и выйдем в плей-офф, то сделаем это в 82-м матче. Но нам удалось опередить график на один. Честно признаться, не знал, что парни могут быть настолько хороши, - приводит слова тренера «Лифс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье «Торонто» переиграл «Питтсбург» со счетом 5:3 и обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Стэнли.