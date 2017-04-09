Михаил Вартапетов: У Адриано и Зе Луиша травмы задней поверхности бедра

Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о повреждениях двух форвардов красно-белых Зе Луиша и Луиса Адриано.

– Победа далась нам тяжелой ценой. У обоих нападающих травмы задней поверхности бедра. У Зе – левая, у Адриано – правая. Степень тяжести определить сложно, но если человек уходит с поля такого матча хромая, то это о чем-то говорит. 10 апреля оба пройдут медобследование и появится ясность, – передает слова Вартапетова «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».