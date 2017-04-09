Михаил Вартапетов: У Адриано и Зе Луиша травмы задней поверхности бедра
Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о повреждениях двух форвардов красно-белых Зе Луиша и Луиса Адриано.
– Победа далась нам тяжелой ценой. У обоих нападающих травмы задней поверхности бедра. У Зе – левая, у Адриано – правая. Степень тяжести определить сложно, но если человек уходит с поля такого матча хромая, то это о чем-то говорит. 10 апреля оба пройдут медобследование и появится ясность, – передает слова Вартапетова «Матч ТВ».
Напомним, что в следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция