Клиент букмекерской конторы поставил на победу «Урала» 66 666 рублей

Клиент букмекерской конторы сорваш куш в полмиллиона рублей, поставив на победу «Урала» над «Рубином» в полуфинальном матче Кубка России, сообщает Znak.com.

Сумма ставки была оригинальной - 66 666 рублей. Пари было заключено по ходу встречи, когда коэффициент на викторию команды из Екатеринбурга составлял 8,5.

Напомним, «Урал» переиграл «Рубин» со счетом 2:1, и в финале турнира 2 мая в Сочи встретится с московским «Локомотивом».