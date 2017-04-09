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Клиент букмекерской конторы поставил на победу «Урала» 66 666 рублей

Источник:  Znak.comКомментарии

Клиент букмекерской конторы сорваш куш в полмиллиона рублей, поставив на победу «Урала» над «Рубином» в полуфинальном матче Кубка России, сообщает Znak.com.

Сумма ставки была оригинальной - 66 666 рублей. Пари было заключено по ходу встречи, когда коэффициент на викторию команды из Екатеринбурга составлял 8,5.

Напомним, «Урал» переиграл «Рубин» со счетом 2:1, и в финале турнира 2 мая в Сочи встретится с московским «Локомотивом».

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