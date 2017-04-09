Денис Глушаков: От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Уфой» (3:1) поделился мнением о том, что его команда в прошедшей игре заработала первый пенальти в чемпионате России-2016/17.

- Даже забыл, что мы сегодня пробили первый пенальти в сезоне. Должны же были нам когда-то его поставить.

Для нас каждый матч - матч года. Может быть, эта игра с «Уфой» окажется матчем года, нас ждет еще много встреч. От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится, можно их обыграть, а потом проиграть остальным командам, - приводит слова Глушакова ТАСС.

Напомним, «Спартак» выиграл у «Уфы» в гостях со счетом 3:1. Глушаков стал автором первого гола в матче. Также забитыми мячами у красно-белых отметились Квинси Промес, реализовавший пенальти, и Лоренсо Мельгарехо. В составе «Уфы» отличился Иван Обляков.

Подопечные Массимо Карреры остались лидерами РФПЛ, имея в активе 51 очков после 22 туров. Красно-белые опережают «Зенит» на восемь очков, а ЦСКА - на девять.

«Спартак» встретится с «Зенитом» 16 апреля на «Открытие Арене». Игра начнется в 20:00. С ЦСКА московский клуб сыграет 30 апреля на «ВЭБ Арене».

Победные вольности Карреры. «Спартак» победил в Уфе

Видео голов матча «Уфа» – «Спартак»