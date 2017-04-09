Денис Глушаков: От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится
Капитан «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Уфой» (3:1) поделился мнением о том, что его команда в прошедшей игре заработала первый пенальти в чемпионате России-2016/17.
- Даже забыл, что мы сегодня пробили первый пенальти в сезоне. Должны же были нам когда-то его поставить.
Для нас каждый матч - матч года. Может быть, эта игра с «Уфой» окажется матчем года, нас ждет еще много встреч. От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится, можно их обыграть, а потом проиграть остальным командам, - приводит слова Глушакова ТАСС.
Напомним, «Спартак» выиграл у «Уфы» в гостях со счетом 3:1. Глушаков стал автором первого гола в матче. Также забитыми мячами у красно-белых отметились Квинси Промес, реализовавший пенальти, и Лоренсо Мельгарехо. В составе «Уфы» отличился Иван Обляков.
Подопечные Массимо Карреры остались лидерами РФПЛ, имея в активе 51 очков после 22 туров. Красно-белые опережают «Зенит» на восемь очков, а ЦСКА - на девять.
«Спартак» встретится с «Зенитом» 16 апреля на «Открытие Арене». Игра начнется в 20:00. С ЦСКА московский клуб сыграет 30 апреля на «ВЭБ Арене».
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Видео голов матча «Уфа» – «Спартак»
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция